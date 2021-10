L’international français Kylian Mbappé est pour de nombreuses personnes, parmi les meilleurs footballeurs du moment. Au rang de celles-ci se trouve des joueurs célèbres notamment le suédois Zlatan Ibrahimovic. Dans un entretien diffusé ce dimanche 31 octobre 2021 sur la chaîne de télévision française TF1, l’attaquant au club de Milan AC a d’abord encensé l’ancien monégasque, avant de lui donner quelques conseils.

« Ce qu’il fait n’est pas encore assez »

« Qui est le meilleur joueur au monde ? Je pense qu’il y a beaucoup de bons joueurs. J’adore Mbappé, mais ce qu’il fait n’est pas encore assez. Il est trop dans un confort, dans sa zone. Il faut qu’il marche sur le feu. S’il marche sur le feu, il sera encore meilleur » a déclaré Zlatan Ibrahimovic. Pour ce dernier, Mbappé doit se saigner pour devenir plus fort. Il a par ailleurs estimé que l’ancien monégasque doit être au milieu de gens qui lui disent qu’il n’est pas assez bon.

« Imaginez comme il peut devenir fort s’il se fait mal. Il faut qu’il sente le goût du sang. Tu dois être entouré de gens qui te poussent et qui t’élèvent, mais tu n’as pas besoin d’être entouré de ceux qui te disent que tu es le meilleur. Entoure-toi de ceux qui te diront que tu n’es pas assez bon et que tu dois devenir meilleur, et tu deviendras meilleur. Voilà ce que je pense de la situation de Mbappé » a ajouté le joueur âgé de 40 ans.

