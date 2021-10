L’avenir de l’attaquant parisien Kylian Mbappé se montre de plus en plus certain. Alors que l’ancien monégasque ne cache pas son intention de jouer au Real Madrid, son entourage a fait son choix. Ainsi, les parents du joueur de 22 ans sont tous les deux unanimes sur une prolongation de leur fils au Paris Saint Germain, jusqu’aux prochains Jeux olympiques.

« Quand il a voulu partir au Real Madrid, son papa ne voulait pas »

Lors d’une interview accordée au Parisien, la mère de Kylian Mbappé, Fayza Lamari avait indiqué ne pas avoir approuvé la décision immédiate de son fils de partir au Real Madrid. « Quand il a voulu partir au Real Madrid, son papa ne voulait pas. Moi je lui disais d’aller jusqu’à Paris 2024, mais il avait ses arguments » avait-elle déclaré. Ce point de vue est le même que celui du père de Kylian Mbappé, selon les informations du média sportif espagnol Marca ce samedi 09 octobre 2021. Il continue en soulignant que Wilfried Mbappé serait toujours en contact avec les dirigeants du PSG. Cependant, la décision finale revient au principal intéressé. A en croire les mots de sa mère, « aucun de nous ne décide. Quand Kylian veut quelque chose, vous pouvez faire ce que vous voulez, il va le faire ».

Notons que ces informations de Marca interviennent alors que le directeur sportif du PSG, Leonardo, a fait part de l’intention du club de prolonger Mbappé en 2022. « Notre idée, c’est de prolonger le contrat de Kylian Mbappé. Notre plan n’a pas changé. Kylian est un joyau, il est parfait pour le PSG… On n’a jamais envisagé l’avenir sans lui » a-t-il déclaré lors du festival dello Sport, ce samedi 9 octobre 2021.