En France, plusieurs dizaines de journalistes veulent bien censurer Eric Zemmour. Par le canal d’une tribune qu’ils ont publiée dans « Mediapart », ces hommes des médias ont annoncé leur volonté ne plus permettre à certaines personnalités politiques de se rendre visibles à travers leurs médias. Le texte rendu public ne mentionne tout de même de façon ouverte le nom d’aucune personnalité politique encore moins celui du presque candidat.

« Complices de la haine »

On retient qu’au total, 160 journalistes ont signé le document rendu public sur l’espace blog libre de Mediapart. Ils indiquent qu’ils ne veulent pas se rendre « complices de la haine ». Leur appel vise comme objectif d’interdire le traitement de certains sujets ni de débattre avec certains candidats. « Nous, journalistes, sommes très au clair sur nos combats : la haine, l’exclusion, les discriminations tuent. », peut-on lire dans la tribune publiée par les 160 journalistes. La tribune pointe du doigt les journalistes qui traitent de l’extrême droite et les a notamment rangé en deux grandes catégories.

« Créer un monstre… »

La première catégorie serait composée des journalistes qui demeurent silencieux à cause de « la précarité grandissante du métier » et qui, sous le bâillon, « ne sont pas en accord avec cette pratique du journalisme qui consiste à créer un ou des monstres ». Le second groupe est celui qui qui joue selon la tribune « délibérément un rôle dans la montée du fascisme, du racisme, de l’antisémitisme, des LGBTQIphobies et de la misogynie en France et qu’ils et elles en seront en partie responsables ».