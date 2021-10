Les Etats-Unis tiennent désormais la tête du minage du bitcoins. C’est du moins ce qu’il convient de retenir d’un classement fait par le Centre de finance alternative de l’université de Cambridge. On retient que les dernières décisions qui ont été prises par la Chine contre les monnaies électroniques sur son territoire favorisent cette place occupée par les Etats-Unis.

35,4% des minages proviennent désormais des USA

Selon les chiffres de cette étude, les Etats-Unis minaient 35,4% de Bitcoin en Août dernier. Au mois de juin, la puissance asiatique disposait de 34,25% l’hashrate mondiale alors que les Etats-Unis n’en avaient que 21,8%. En juillet, la Chine n’en avait plus alors que le nombre dont dispose les Etats-Unis est monté à 35,1%. Ces chiffres sont en effet le résultat des dernières décisions de la Chine.

Minage interdit en Chine

Le minage des cryptomonnaies est interdit sur le territoire chinois depuis le mois de juin. Le mois dernier, le gouvernement chinois est allé plus loin notifiant que toutes les transactions financières effectuées en monnaies numériques sont désormais illégales. Les autorités chinoises justifiaient leur décision par la lutte contre le «blanchiment d’argent, [les] collectes de fonds illégales, la fraude, et d’autres activités illégales et criminelles». Ces différents maux seraient liés au Bitcoin selon les précisions apportées par la Chine.