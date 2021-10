Contrairement à Washington, Moscou n’est pas préoccupée par les informations d’un média britannique faisant état des essais d’armes hypersoniques de la Chine, a déclaré mardi le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. « Non, cela n’est pas envisagé », a déclaré le porte-parole en réponse à une question de savoir si Moscou était concerné et considérait comme une menace potentielle, les tests d’armes hypersoniques par la Chine en août, comme rapportés par le Financial Times le 16 octobre.

Lundi, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a déclaré que les reportages des médias sur les essais d’armes hypersoniques par la Chine en août n’avaient rien à voir avec la réalité. Lijian avait indiqué que Pékin a testé un nouveau type de vaisseau spatial et non des armes hypersoniques. « Nous avons des relations d’alliés et de partenaires avec la Chine. La Chine développe ses forces armées et ses systèmes d’armes sans sortir du cadre de ses engagements internationaux », a déclaré Peskov.

Les USA testent également des armes hypersoniques

Pour le porte-parole du Kremlin, les Etats-Unis ne devraient également pas être inquiétés par le développement d’armes hypersoniques par la Russie, puisqu’ils [ les USA] « testent également des armes hypersoniques ». « La Russie ne dépasse en aucun cas la portée de ses engagements internationaux en matière de contrôle des armements et prend des mesures pour assurer sa sécurité au milieu des mesures prises par les États-Unis dans le cadre de leur programme ABM », a déclaré Peskov.

La technologie hypersonique est quelque chose qui nous préoccupe

Lundi, un responsable américain du contrôle des armements a annoncé son inquiétude face à la technologie des missiles hypersoniques et de ses applications militaires potentielles par la Chine et la Russie après les informations du Financial Times. « La technologie hypersonique est quelque chose qui nous préoccupe, ses applications militaires potentielles et nous nous sommes abstenus de poursuivre, nous nous étions abstenus de rechercher des applications militaires pour cette technologie », a-t-il déclaré le représentant permanent américain en charge du désarmement, Robert Wood à un petit groupe de journalistes à Genève.