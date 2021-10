Il est quasiment impossible de parler des grands joueurs du moment, sans évoquer le nom de l’international Egyptien, Mohamed Salah. Ce dernier l’a encore prouvé en début de saison avec 12 buts et quatre passes décisives. Cela comprend le doublé que le joueur de Liverpool a marqué lors de la rencontre contre l’Atlético de Madrid.

Une chose qui l’amène à travailler d’arrache-pied

Tous les exploits qu’on lui attribue semblent être dû à l’état d’esprit du footballeur de 29 ans. Au cours d’une interview accordée au média britannique Sky Sports, l’attaquant a estimé qu’il est le meilleur joueur de l’histoire, dans sa tête. « C’est toujours l’ambition d’être le meilleur joueur du monde. Je n’ai pas besoin de mentir. C’est quelque chose qui me pousse à travailler très dur et à essayer d’être la meilleure version de moi-même. Dans ma tête, je suis le meilleur joueur tous les temps. J’essaie d’avoir cette confiance dans ma tête. Peu importe si certaines personnes sont d’accord avec vous, d’autres non » a-t-il confié.

Notons que ces propos de Mohamed Salah interviennent alors que son contrat se termine en juin 2023. Concernant son avenir, il a déclaré : « Pour l’instant, je ne me vois pas jouer un jour contre Liverpool. Cela me rendrait triste. C’est difficile, je ne veux pas en parler, mais cela me rendrait vraiment triste ».