Au micro d’Amazon Prime Vidéo, Neymar l’attaquant brésilien a répondu aux différentes critiques dont il fait l’objet depuis le début de la saison. Profitant de la victoire du club francilien face à Lille ce vendredi, l’attaquant a fait savoir qu’il est habitué aux différentes critiques dont il fait l’objet depuis quelques semaines.

« Les critiques sont normale »

«Les critiques sont normales. Ça fait 15 ans que je joue au football… J’ai l’habitude. Ça m’est égal, c’est comme ça. La critique la plus importante, c’est la mienne. Et la réponse, elle est pour l’équipe et sur le terrain. On sait ce qui se passe sur le terrain et en dehors, on sait ce qu’on fait. Je suis tranquille», a lancé l’ancienne star de la Barcelone. Notons que depuis plusieurs semaines, les performances du Brésilien sont vivement critiquées au sein de l’opinion publique.

Traité « d’idiot »

Que ce soit en sélection nationale ou en club, ses prestations sont vivement critiquées dans la presse. On se rappelle des critiques qui ont suivi le match ayant opposé il y a quelques semaines, le Brésil à la Colombie. Un journaliste de la chaîne TV Globo n’a pas hésité à traiter l’attaquant du club francilien « d’idiot ». Il avait également sévèrement critiqué dans les médias suite à cette prestation.

