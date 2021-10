Entre le nucléaire et le gaz naturel, le milliardaire américain Bill Gates a fait son choix. En effet, au cours d’un entretien accordé au quotidien allemand Handelsblatt, le fondateur de Microsoft a estimé que l’abandon des centrales nucléaires aurait des conséquences non négligeables. Selon lui, cela provoquerait une augmentation du prix de l’électricité ainsi qu’une complication de l’approvisionnement en électricité.

Le gaz naturel « ne représente pas une vraie technologie transitoire »

Bill Gates a par ailleurs montré son désaccord concernant la construction de nouvelles centrales à gaz en Europe. D’après lui, le gaz naturel « ne représente pas une vraie technologie transitoire ». Sur ce sujet, il a mis l’accent sur les longues échéances des prêts pour la construction des centrales, qui sont de 30 à 40 ans. Cependant, il a assuré que « le monde continuera à consommer d’importants volumes de gaz naturel », même si les émissions de substances nocives à l’environnement viendront à un niveau zéro un jour. Notons qu’au cours de son intervention, Bill Gates a fait comprendre qu’il s’attend à voir une nouvelle génération de centrales nucléaires qui auront un coût moins élevé.

Il s’agit aussi de centrales plus sûres permettant de s’inscrire dans le programme de production de « l’énergie électrique fiable et à bon marché ». Pour rappel, Bill Gates a créé en 2006, la société TerraPower. Cette dernière a pour but d’augmenter la rapidité des recherches en matière d’énergie nucléaire pour sortir de l’énergie fossile.

