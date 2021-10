En France, la préfecture de la Sarthe veut faire fermer une mosquée dans laquelle des prêches qui légitiment « le recours au jihad armé » sont prononcées. L’annonce a été faite ce mercredi 13 Octobre 2020 et relayée par de nombreux médias français.

L’information fait le tour de la toile dans cette matinée. Une mosquée qui reçoit environ 300 fidèles pourraient être bientôt fermée. En tout cas, la procédure de fermeture de cette mosquée a été enclenchée par la préfecture de la Sarthe qui a informé le public via un communiqué.

« D’après des éléments recueillis, des prêches et l’activité de ce lieu de culte, fréquenté par des individus appartenant ou proches de la mouvance islamiste radicale, légitiment le recours au jihad armé, la mort en martyr, la commission d’actes de terrorisme et le recours à la violence, la haine et la discrimination ainsi que l’instauration de la charia« , informe le communiqué de la préfecture.