La situation de l’international brésilien, Neymar, préoccupe plus d’un au Paris Saint-Germain. Le joueur âgé de 29 ans, n’est pas au mieux de sa forme depuis le début de la saison. En effet il y a quelques temps, l’attaquant parisien n’est plus celui que ses fans connaissaient.

Cette situation atteste du mal-être éprouvé par Neymar.

Dans une interview accordée sur le plateau de l’émission L’Equipe du soir, l’analyste Didier Roustan a fait part de ses préoccupations concernant le joueur brésilien. D’après lui, cette situation atteste du mal-être éprouvé par Neymar. « Depuis qu’il est au PSG, Neymar a toujours cette inconstance. Tu pouvais supposer que dans l’ambiance du Vélodrome, c’était l’occasion ou jamais. Manifestement, on l’a mis à un poste pour qu’il puisse plus s’éclater. Il n’est pas concerné, ça devient un joueur lambda. Comme il n’a pas quinze kilos de trop même si je trouve qu’il a un peu changé physiquement, je pense qu’il peut repartir s’il tombe amoureux ou si un autre truc se passe » a-t-il ajouté. Didier Roustan a par ailleurs noté que le joueur avait été déterminant lors de la Copa America, tout en soulignant qu’il est beaucoup plus question d’un sujet d’ordre mental.

Il avait confié que la prochaine coupe du monde pourrait être sa dernière

Rappelons que cette situation de Neymar intervient après ses révélations sur son avenir en tant que footballeur. Dans un documentaire diffusé sur la chaîne de streaming DAZN, l’international brésilien avait confié que la prochaine coupe du monde pourrait être sa dernière. « Je pense que ce sera ma dernière Coupe du Monde. Je ne sais pas si j’ai encore assez de force mentale pour continuer à jouer au football. Je ferai tout pour gagner en 2022. C’est mon rêve le plus cher depuis que je suis enfant de mener mon pays à la victoire, J’espère y arriver » avait-il déclaré.