Le miracle n’a pas eu lieu ce dimanche 24 octobre 2021 au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo. Les Ecureuils dames seniors du Bénin ont été défaites par les Etalons dames seniors du Burkina Faso par le score de 3 buts à 1 lors du match retour du 1er tour des éliminatoires de la Can féminine Maroc 2022. Lors du match aller au stade René Champroux de Makory de Côte d’Ivoire le 20 octobre 2021, les Béninoises ont courbé l’échine face aux Burkinabé par le score 2 buts à 1. Avec ses deux défaites, la sélection nationale féminine béninoise a vu définitivement la porte de la qualification pour la Can Maroc fermée.

Il faut rappeler qu’au cours du match aller, ces Béninoises ont été battues, le 20 octobre 2021 stade René Champroux de Makory de Côte d’Ivoire par les Burkinabé par 2 buts à 1. Avec ses deux défaites, l’équipe nationale féminine du Bénin échoue à la porte de la qualification.

Pas d’expériences pour les Burkinabé

Les Etalons dames seniors du Burkina Faso ont décroché ce dimanche 24 octobre 2021 leur qualification pour le 2ème tour des éliminatoires de la Can féminine Maroc 2022 en écartant de leur chemin les Ecureuils dames seniors du Bénin. La sélection nationale du Burkina Faso est une sélection qui n’a jamais disputé une phase finale de la Can féminine et une Coupe du monde féminin. Elle a joué son premier match officiel en 2007 face au Niger. Comme on le voit, les Burkinabé n’ont pas une expérience avérée sur les plans continental et international. Alors la route pour la qualification pour le Burkina Faso pour la phase finale de la Can Maroc 2022 est encore longue.