Dans le cadre des éliminatoires des 5ème et 6ème journées du 2ème tour de la Coupe du monde Qatar 2022, les Ecureuils du Bénin recevront le jeudi 11 novembre 2021 au stade de l’amitié «Général Mathieu» les Bareas de Madagascar et le dimanche 14 novembre 2021 ils affronteront en République Démocratique de Congo (Rdc) les Léopards. C’est dans ce cadre que le sélectionneur national du Bénin, Michel Dussuyer, selon des sources proches de l’encadrement technique, va dévoiler le 02 novembre 2021 à la salle de presse du stade de l’amitié «Général Mathieu» la liste de ses joueurs.

Les Ecureuils du Bénin accueillent le jeudi 11 novembre 2021 au stade de l’amitié «Général Mathieu» les Bareas de Madagascar et le dimanche 14 novembre 2021, ils croiseront, en RDC, les crampons avec les Léopards. Ces deux affiches comptent pour les éliminatoires des 5ème et 6ème journées du 2ème tour de la Coupe du monde Qatar 2022. Pour permettre aux férus du cuir rond d’avoir une idée sur les éléments qui vont décrocher éventuellement la qualification pour le dernier tour, le sélectionneur national du Bénin, Michel Dussuyer va publier le 02 novembre 2021 à la salle de presse du stade de l’amitié «Général Mathieu» la liste de ses joueurs. Les rencontres Bénin # Madagascar et RDC # Bénin sont d’une importance capitale pour les Béninois. Les résultats de ces deux rencontres détermineront si le Bénin obtiendra sa qualification pour le dernier tour.

Il faut signaler que Michel Dussuyer profitera de l’occasion qui lui est offerte pour apporter des précisions sur chacun des joueurs qu’il a convoqués. Il fera aussi part au public béninois des stratégies qu’il mettra en œuvre pour arriver à bout des Malgaches et des Congolais. Rappelons également que le Bénin occupe la 2ème place du groupe J avec sept (07) points derrière la Tanzanie qui a sept (07) points aussi mais elle a un goal avérage positif. La RDC quant à elle, est à la 3ème place avec cinq (05) points et Madagascar à la 4ème place avec trois (03) points.

