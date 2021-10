Ousmane Alédji, voit d’un très bon œil la restitution des 26 œuvres d’art au Bénin par la France. L’acteur culturel salue le « succès remarquable » de la diplomatie béninoise conduite par le ministre des affaires étrangères Aurélien Agbénonci, « sous l’autorité et l’implication active du chef de l’Etat lui-même ». Il souhaite que les autres pays francophones « s’inspirent de l’exemple béninois ».

« Le Chef de l’Etat et son ministre des affaires étrangères ont obtenu un résultat absolument remarquable » a réitéré Ousmane Alédji, dans un entretien accordé au journal Fraternité. Inutile de rappeler que c’est en 2016 que Patrice Talon a réclamé ces œuvres d’art à la France. Pour le dramaturge et directeur artistique, cette demande lançait le « plus grand projet de développement culturel que nous ayons connu depuis 1960 ».

Plus de 1000 milliards de francs seront investis dans le tourisme et la culture, fait remarquer le promoteur culturel. Pour lui, il n’existe pas meilleur projet de développement culturel en Afrique au Sud du Sahara. En effet, le président béninois Patrice Talon veut véritablement faire du Bénin une destination touristique majeure en Afrique de l’Ouest

Applis LNT : Android - Iphone