Paul Pogba aura profité de son passage ce jeudi 7 octobre à Turin dans le cadre du match ayant opposé les Bleus à la Belgique pour se prononcer sur son départ ou non de Manchester United. Au micro de Mediaset, le natif de Lagny-sur-Marne a une fois encore entretenu un mystère autour de son avenir à la fin de son contrat avec le club anglais. Pour le champion du monde tricolore, il continue de garder de bonnes relations avec ses coéquipiers de la Juventus.

Il a par la suite ajouté, qu’il mènera cette réflexion à la fin de son contrat avec Manchester United. « Je parle toujours à mes anciens coéquipiers (à la Juventus), comme Paulo (Dybala). Je suis à Manchester, j’ai encore un an de contrat, et après on verra. Je veux bien finir la saison, et puis on verra ce qui se passera. Est-ce que je suis bien à Turin ? Oui (rires) », a-t-il commenté au micro du média italien.

Fin de contrat dans neuf mois

Rappelons qu’en 2016, Paul Pogba avait signé son retour au sein du club anglais avec un chèque de 105 millions d’euros. Il était en provenance de la Juventus de Turin où il s’est fait remarquer par sa performance. Notons que son contrat prend fin dans neuf mois au Manchester United.