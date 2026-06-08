À 3 jours du Mondial 2026, la France bat l'Irlande du Nord après sa défaite contre la Côte d'Ivoire

L’équipe de France de football a battu l’Irlande du Nord 3-1, lundi 9 juin 2026, au Decathlon Arena – Stade Pierre-Mauroy de Lille, lors de son ultime match de préparation avant la Coupe du monde 2026. Michael Olise, ailier du Bayern Munich, a signé un triplé qui a permis aux Bleus de repartir avec confiance à trois jours de leur envol pour l’Amérique du Nord.

Olise relance les Bleus après la gifle ivoirienne

Ce match intervient cinq jours après la défaite surprise de la France face à la Côte d’Ivoire (1-2), le 4 juin à Nantes — une première historique dans l’histoire des confrontations entre les deux nations. Ce soir-là, les Bleus avaient dominé la première période avant que les nombreux changements opérés à la pause ne déséquilibrent entièrement leur dispositif, ouvrant la voie aux réalisations de Guéla Doué et Amad Diallo. Une contre-performance préoccupante à moins de deux semaines du coup d’envoi du Mondial. Face à l’Irlande du Nord, le sélectionneur Didier Deschamps cherchait à retrouver un équilibre défensif et une fluidité offensive après cette alerte. Mission accomplie, en grande partie grâce à Olise.

Un triplé en forme de réponse

L’ailier franco-anglais a ouvert le score à la 43e minute. Selon Foot Mercato, c’est un ballon contré d’une frappe d’Ousmane Dembélé, au terme d’une action initiée par Upamecano et Désiré Doué, qui est venu tomber dans ses pieds pour une conclusion du droit. Entré à la pause, le latéral droit Malo Gusto a provoqué le deuxième but en délivrant un centre que le gardien Pierce Charles a repoussé dans la surface : Olise a repris du gauche en demi-volée puissante pour faire le break (48e), selon Outlook India. L’Irlande du Nord a réduit l’écart à la 63e minute, profitant d’un relâchement adverse, avant qu’Olise ne clôture définitivement les débats à la 74e minute d’un enroulé du gauche en pleine lucarne. Ce triplé confirme l’ascension rapide d’un joueur devenu incontournable dans le dispositif tricolore depuis ses débuts en sélection A en septembre 2024.

Le départ pour l’Amérique du Nord dans 48 heures

Les Bleus s’envolent pour les États-Unis le 10 juin. La France est versée dans le groupe I de la Coupe du monde 2026, aux côtés du Sénégal, de l’Irak et de la Norvège. Le premier match de la sélection de Didier Deschamps au Mondial est fixé au 16 juin face au Sénégal, à East Rutherford (New Jersey).