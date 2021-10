Lors d’une réunion télévisée du gouvernement lundi, le président russe Vladimir Poutine, a été vu en train de tousser. Il a toutefois rassuré les responsables qu’il allait bien et a déclaré qu’il subissait presque tous les jours, un test de dépistage du coronavirus. « Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Ils me testent presque quotidiennement non seulement pour le Covid-19, mais toutes sortes d’autres infections, donc tout va bien », a répondu le président lorsque Valentina Matviyenko, présidente de la chambre haute du parlement, s’est dite préoccupée par son état de santé.

Poutine a imputé la toux à la température de l’air et en a profité pour exhorter ses collaborateurs à se faire vacciner complètement. Mi-septembre, Poutine était sorti de son auto-isolement après avoir été en contact avec des personnes infectées. Il a révélé à son homologue turc Erdogan, en visite en Russie, qu’une trentaine de personnes dans son entourage ont contracté le Covid-19, y compris son aide de camp, mais que lui-même n’avait pas été infecté grâce à un niveau élevé de ses anticorps.

« Mes anticorps sont élevés »

« Mon aide de camp, avec qui je travaillais du matin au soir, est tombé malade. Mes anticorps sont élevés. Dieu merci, j’ai eu de la chance » avait déclaré le président. Poutine a été vacciné contre le coronavirus au printemps. Plus tard, il a révélé qu’il avait reçu le vaccin russe Spoutnik V. En ce moment, la Russie a enregistré 29 409 nouvelles infections confirmées au Covid-19 au cours des dernières 24 heures, le deuxième nombre le plus élevé depuis le début de la pandémie avec un nombre total d’infections atteignant 7 804 774 cas, a déclaré lundi aux journalistes le centre de crise anti-coronavirus.

Des chiffres record

Le nombre de décès dus au Covid-19 en Russie a grimpé de 957 au cours des dernières 24 heures contre 962, un jour plus tôt. Le pays a enregistré plus de 900 décès quotidiens dus au Covid-19 pour la six fois consécutive, des chiffres record. Depuis le début de la pandémie, le nombre total de décès dus aux coronavirus en Russie s’élève à 217 372.