Après avoir quitté le navire FCBE, Théophile Yarou et Clément Kouchadé se préparent à porter sur les fonts baptismaux, le parti La Nouvelle Alliance. Une formation qui ne se réclame ni de la mouvance ni de l’opposition, si on ajoute foi aux dires de Théophile Yarou interrogé par le quotidien La Nation. « J’aimerais dire aux Béninois que notre parti veut proposer un modèle de gouvernance qui est fondé sur une idéologie…Nous ne sommes pas ennemis ou adversaires ni de l’opposition dite radicale, ni de la mouvance, mais nous avons une autre manière de penser » a-t-il déclaré.

« Nous avons choisi le libéralisme culturel qui reconnaît les droits aux minorités ethnique, sexuelle… »

Mais quelle est l’idéologie défendue par La Nouvelle Alliance ? Théophile Yarou a été on ne peut plus clair : « Nous optons pour le libéralisme politique, c’est-à-dire la reconnaissance des droits fondamentaux attachés à l’individu, le pluralisme, la limitation de l’Etat et du pouvoir. Nous avons choisi le libéralisme culturel qui reconnaît les droits aux minorités ethnique, sexuelle, à l’égalité homme femme et puis le libéralisme économique qui intègre les vertus du marché, à savoir, la liberté d’entreprendre, la concurrence et l’égalité des chances ».

« On pourra bel et bien travailler avec ceux qui sont là »

Même si le futur parti ne veut pas être considéré comme faisant partie de l’opposition ou de la mouvance, Théophile Yarou reconnaît quand même que La Nouvelle Alliance n’est pas en phase avec la politique actuelle du gouvernement. Mais prévient-il, les choses peuvent changer. « Nous ne nous retrouvons pas dans la gouvernance que ce soit politique, culturelle ou économique du régime en place…Nous sommes prêts à être demain avec le pouvoir en place (si la gouvernance actuelle change) ». « On pourra bel et bien travailler avec ceux qui sont là » assure Théophile Yarou.