La Confédération africaine de football (CAF) a procédé ce mardi 26 octobre 2021, au Caire en Egypte, au tirage au sort du tour de cadrage de la Coupe de la Confédération. Les différentes équipes engagées dans le tour de cadrage sont celles qui sont éliminées de la ligue des champions. Les 16 formations qui seront qualifiées à l’issue de ce tour de cadrage vont accéder à la phase de groupes de la Coupe de la Confédération.

Les équipes qui sont en lice pour la phase de poule de la Coupe de la Confédération sont désormais fixées. Ce mardi 26 octobre 2021 s’est déroulé au Caire en Egypte, le tirage au sort du tour de cadrage de la Coupe de la Confédération. Ce tirage au sort regroupe les équipes qui sont reléguées dans la compétition après leur élimination de la Ligue des champions. Le Tout Puissant Mazembé de la République Démocratique du Congo (RDC), vainqueur de la Coupe d’Afrique des clubs champions (ancienne formule) en 1967et 1968, de la Coupe des vainqueurs de Coupe en 1980, de la ligue des champions (nouvelle formule depuis 2009) en 2009,2010 et 2015, de la Coupe de la Confédération de la CAF en 2016 et 2017 et de la Super Coupe de la CAF en 2010, 2011 et 2016, a hérité d’un gros morceau. Les Congolais affronteront le club sud-africain, Marumo Gallants Fc. Or, lors du deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions, ces Congolais ont été éliminés par Amazulu FC, un autre club sud-africain.

La J .S kabylie, un autre gros morceau

Finaliste malheureux la saison passée de la Coupe de la Confédération, le club de la Jeunesse sportive de Kabylie de l’Algérie, hérite d’un adversaire qui est à sa portée, les Royal Léopards d’Eswatini. Le même constat s’observe également du côté de l’Asec Mimosa de la Côte d’Ivoire qui devrait facilement venir à bout du club de GD Interclube de l’Angola. Il faut signaler que les matchs aller sont prévus pour le 28 novembre 2021 et les matchs retour le 5 décembre 2021. Les 16 qualifiés du tour de cadrage vont accéder la phase de groupe.

Les matchs du tour de cadrage