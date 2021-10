Une découverte a été faite dans le domaine de la paléontologie des dinosaures. En effet, plus d’une centaine d’œufs de dinosaures ont été découverts et déterrés en Argentine avec certains qui contiennent toujours des embryons. Selon les données recueillies par les chercheurs, les coquilles d’œufs contenant ces derniers remontent à 193 millions d’années.

Les adultes du groupe étaient dispersés

Il s’agit en effet de dinosaures de l’espèce Mussaurus patagonicus, un herbivore doté d’un long cou. Les scientifiques ont par ailleurs découvert des ossements de ce type de dinosaure jeunes, mais aussi adultes. Cependant, ce qui a attiré l’attention des scientifiques c’est la manière dont les dinosaures ont été retrouvés. En effet, les ossements fossilisés étaient regroupés selon l’âge, sur plus d’un kilomètre carré. Les adultes du groupe étaient dispersés, les œufs et les nouveau-nés dans un groupe et les adolescents près de ces derniers. Cela a amené le géologue au Massassuchets Institute Of Technology (MIT) le Dr Jahandar Ramezani à dire que : « Cela peut signifier que les jeunes ne suivaient pas leurs parents dans une petite structure familiale ».

« Il existe une structure communautaire plus large, où les adultes ont partagé et participé à l’éducation de toute la communauté » a-t-il ajouté. Pour rappel, le Mussaurus patagonicus figure parmi les sauropodomorphes. Les fossiles des premiers sauropodomorphes ont pour la première fois été découverts, il y a près d’une cinquantaine d’années dans la formation Laguna Colorada en Bolivie.