D’après la police de Los Angelos, le rappeur Tyga avait été arrêté pour un incident présumé de violence domestique. Le rappeur de 31 ans, de son vrai nom Michael Stevenson, a été arrêté par le service de police de Los Angeles mardi matin et maintenu en garde à vue pendant quelques heures. Les force de l’ordre avaient d’abord répondu à l’incident de violence conjugale lundi matin, a déclaré la police. Le chanteur de « Taste » a été condamné pour crime de violence domestique, selon une déclaration du compte Twitter du Département de la police de Los Angeles (LAPD). Un responsable du LAPD a confirmé l’authenticité du tweet.

Stevenson a été ensuite libéré après avoir déposé une caution de 50 000 $, selon les dossiers judiciaires. Son arrestation intervient un jour après que son ex-petite amie, Camaryn Swanson, a partagé des photos d’abus présumés dans son story Instagram. Swanson a écrit lundi qu’elle avait été « agressée physiquement », bien qu’elle n’ait pas nommé Stevenson spécifiquement.Le LAPD n’a pas confirmé les parties impliquées dans l’altercation présumée avec Stevenson. « J’ai été maltraitée émotionnellement, mentalement et physiquement et je ne le cache plus », a écrit Swanson à côté d’une photo d’elle avec un œil meurtri.

« Je dois me défendre »

Sur une autre photo, elle a ajouté : « Je suis tellement embarrassée et honteuse qu’il fallait en arriver là, mais je dois me défendre ». Stevenson et Swanson avait officialisé leur relation sur Instagram en février. Le couple a depuis supprimé les photos l’un de l’autre de leurs comptes de réseaux sociaux respectifs. Le rappeur était déjà sorti avec Kylie Jenner de 2015 à 2017 et partage son fils de 8 ans, King Cairo, avec le mannequin Blac Chyna, avec qui il est sorti de 2011 à 2014.