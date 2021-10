Le célèbre producteur américain Bill Cosby fait face à une nouvelle accusation pour viol déposée par une actrice. Cette dernière du nom de Lili Bernard accuse l’acteur de l’avoir droguée et violée, il y a plus de trente ans. Selon la plainte au civil qui a été déposée le jeudi 14 octobre 2021, elle affirme que Bill Cosby lui avait donné un rendez-vous à l’hôtel Trump Taj Mahal d’Atlantic City, pour la présenter à un producteur, dans les années 90.

« Une nouvelle tentative d’abuser de la procédure judiciaire »

Arrivée dans la suite de l’hôtel, Bill Cosby lui aurait donné une boisson. Cependant à son réveil, elle a constaté que le réalisateur l’agressait sexuellement. Pour ces faits, Lili Bernard exige un montant de 125 millions de dollars de dommages et intérêts. Notons que pour faire valoir ces accusations, Lili Bernard s’est basée sur une loi de l’Etat du New Jersey, qui a donné un délai de deux ans afin que les victimes d’agression sexuelle puissent dénoncer les auteurs, peu importe l’ancienneté des faits. Suite à cette plainte, le camp de Bill Cosby a réagi. Andrew Wyatt, un porte-parole de l’humoriste a estimé dans un communiqué qu’ : « il s’agit d’une nouvelle tentative d’abuser de la procédure judiciaire, en ouvrant les vannes à des personnes qui n’ont jamais présenté une once de preuve, de témoignage, de vérité ou de faits pour étayer leurs allégations ».

Pour rappel, la plainte de Lili Bernard intervient quelques mois après la libération de Bill Cosby. Il avait en effet été libéré le 30 juin dernier, suite à l’annulation de sa condamnation à un minimum de trois ans de prison pour l’agression sexuelle d’Andrea Constant, une employée de l’Université Temple à Philadelphie, en 2004.