Le rappeur excentrique a encore frappé. Kanye West puisque c’est de lui qu’il s’agit a mis en exécution {sa menace?) sa volonté de changer de nom. C’est désormais légalement fait. Un juge de Californie a accepté sa requête et désormais il n’a plus de nom de famille et s’appelle tout simplement «Ye».

Pour justifier sa demande, Kanye Omari West, ou plutôt Ye, avait évoqué des « raisons personnelles ». Il avait donc officiellement choisi son surnom depuis quelque temps, et accessoirement nom d’un de ses albums comme nouveau nom. L’artiste mondialement connu pour sa musique et ses frasques a récemment sorti un nouvel album. Autodidacte, Kanye West s’est également investi dans le domaine de la mode avec un franc succès. Ses baskets s’arrachent toujours comme des petits pains, malgré leur apparence on ne peut plus différente des modèles concurrents.