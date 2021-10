La fortune du milliardaire américain Elon Musk a encore atteint des sommets. Cela fait en effet suite à l’annonce d’une énorme commande du loueur de véhicules Hertz. Cette commande de 100.000 unités de véhicules Tesla s’est fortement ressentie en bourse. Ainsi, l’action tesla a bondi de 12,7 %.

Il dépasse de loin Jeff Bezos

Il n’a pas fallu longtemps pour que le patrimoine du patron du constructeur de véhicules électriques augmente de plusieurs milliards de dollars. Elon Musk a donc vu sa fortune augmenter de 36,2 milliards de dollars. Le moins qu’on puisse dire c’est que le patron de SpaceX dépasse de plus en plus son rival et fondateur d’AMAZON, Jeff Bezos, en termes de patrimoine. Alors que la fortune de ce dernier est estimée à 193 milliards de dollars, le Bloomberg Billionaires Index a indiqué que celle d’Elon Musk est en train d’atteindre les 300 milliards de dollars. Précisément, elle valait 289 milliards de dollars, à la clôture de la bourse de New York, hier lundi 25 octobre 2021.

Il faut aussi dire que la capitalisation boursière de Tesla a également atteint des sommets. La compagnie d’Elon Musk a en effet franchi le cap des 1000 milliards de dollars de capitalisation boursière. Cela fait donc de Tesla, la 6e société la plus valorisée sur le plan international, après le réseau social Facebook. En outre, Tesla a dépassé le géant du pétrole américain, Exxon Mobil, aussi en matière de capitalisation boursière.