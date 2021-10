Imaginer vous vous faire servir par une superstar dans un restaurant. La scène peut paraitre irréelle ou tout droit sorti d’un film d’Hollywood mais elle s’est réellement produite récemment à Détroit aux Etats-Unis. C’est le célèbre rappeur Eminem qui a été le principal acteur de cette scène. Le rappeur américain Eminem aux mille et un tubes s’est mis dans la peau d’un serveur pour les premiers clients du restaurant qu’il a ouvert dans sa ville natale.

Son agent, Paul Rosenberg, a parlé du projet dans un communiqué diffusé en ligne par des médias. Dans son communiqué ce dernier s’est réjoui de la réponse des fans qui a été «extrêmement positive » . « Les précédents pop-ups étaient en fait un test pour nous, afin de déterminer s’il y avait de l’enthousiasme pour un spot Mom’s Spaghetti régulier qui serait ouvert toute l’année. Nous sommes très heureux d’annoncer l’arrivée du restaurant sans réservation et de la boutique adjacente à l’étage, appelée The Trailer (…) », a poursuivi l’agent de la superstar.

Pour l’ouverture de son nouveau restaurant, Eminem a sorti le grand jeu en jouant le rôle de serveur et a même laissé les premiers clients qui ont dégusté ses pâtes faire des selfies avec lui. Selon nos recoupements d’informations, l’information n’a pas tardé à se répandre et plus tard, les riverains ont pu apercevoir une queue de clients venus dans ce nouvel établissement pour faire plaisir à leurs ventre ou encore pour voir la star.