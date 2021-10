Marie-Cécile Zinsou, la patronne de la Fondation Zinsou à Cotonou, est la nouvelle présidente du Conseil d’adminitration de la Villa Médicis de Rome. Elle a été nommée à ce poste hier jeudi 28 octobre 2021. L’information émane du ministère français de la Culture. La Villa Médicis de Rome est un lieu culturel de festivals, d’expositions, de conférences et de concerts. Juchée sur la Colline du Pincio à Rome en Italie, la Villa Médicis qui occupe un domaine de 7 hectares, est un cadre privilégié pour des écrivains, chercheurs et artistes en résidence.

Pour un mandat de 3 ans

Elle héberge l’Académie de France à Rome et accueille des lauréats du prix de Rome depuis 1803 pour favoriser et représenter la création artistique dans tous ses domaines. Marie-Cécile Zinsou fera un mandat de trois ans à la tête de la Villa. Elle remplace Thierry Tuot. La présidente de la Fondation Zinsou à Cotonou au Bénin, présidait déjà le Conseil d’administration de la Maison Maria-Casarès, un centre culturel et théâtral français.

Elle siège également depuis 2015 au Conseil d’administration du château de Versailles. L’institut des cultures d’Islam l’a aussi accueillie au sein de son conseil d’administration en 2019. Marie Cécile Zinsou est une historienne de l’art. Elle a appris l’histoire de l’art dans son pays de naissance, la France, puis en Angleterre.

