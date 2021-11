Un accident de circulation a eu lieu ce vendredi 26 novembre 2021 à Godomey dans la commune d’Abomey –Calavi. Il y a eu plusieurs dégâts matériels et des blessés graves. Pas de morts, mais plusieurs blessés ont été enregistrés. Cependant, le bilan des dégâts matériels est lourd. Des poteaux électriques détruits, des véhicules cabossés, des casiers de bouteilles vides renversés.

L’accident de circulation qui a fait plusieurs blessés et d’importants dégâts matériels ce vendredi 26 novembre 2021 à Godomey dans la commune d’Abomey-Calavi, s’est produit aux environs de 13 heures sur le tronçon carrefour Houédonou- échangeur de Godomey suite à une crevaison. Le camion était rempli de casiers de bouteilles vides. Il a terminé sa course dans une boutique de vente de matériels informatiques ceci, après avoir traversé la voie, déraciné des poteaux électriques et brisé des motos et des véhicules.

Selon un témoignage recueilli sur le lieu, l’accident s’est produit «aux environs de 13 heures». Selon le témoin, ils ont entendu l’explosion du pneu, puis un camion s’est dirigé vers eux. Il a précisé que le conducteur roulait à vive allure et a perdu le contrôle de son véhicule.