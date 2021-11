Le rappeur américain Yella Beezy est en pleine tourmente, suite aux accusations d’agression sexuelle qui le visent. En effet, l’artiste âgé de 30 ans est accusé par une jeune femme ayant requis l’anonymat de l’avoir violée lors de leur premier rendez-vous. Les faits se sont déroulés en avril 2021.

Il l’avait invitée chez lui

Selon les informations du média américain TMZ, le rappeur et la victime se sont rencontrés sur Instagram. Celui-ci lui aurait demandé si elle voulait avoir un nouvel ami. Après s’être rencontrés, les deux ont planifié de se rendre à Dallas, puis de faire du bowling. Tout allait bien et Yella Beezy l’a invitée chez lui. Selon ce qu’elle a confié aux forces de l’ordre, ils y ont passé un peu de temps avant d’aller à leur séance de bowling prévue pour 22 heures. Cependant, les choses ont commencé à aller mal quand le rappeur s’est mis à l’embrasser après s’être jeté sur elle et relevé sa robe. En dépit du fait que cet acte ait déplu à la jeune femme et qu’elle lui disait « non », Yella Beezy s’est entêté et est passé à l’acte sexuel.

Par la suite, elle a réussi à s’enfuir et à aller à la police où elle a raconté tout ce qu’il s’est passé. C’est le lendemain qu’elle est allée aux urgences et les autorités ont arrêté son agresseur. Rappelons que ce n’est pas la première fois que Yella Beezy est impliqué dans ce genre d’affaire. Plus tôt dans ce mois de novembre, il avait été accusé d’agression sexuelle.