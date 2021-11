Le 13 octobre dernier un ressortissant français se faisait arrêter au Maroc. L’homme dont on ignorait jusque-là l’identité était impliqué dans une affaire de trafic de cocaïne au Bénin. Un mandat d’arrêt international avait été émis contre lui, par la justice béninoise. En effet, c’est dans l’un des 200 conteneurs de sucre cédés par l’expatrié français à la société Sonimex que 145 kg de cocaïne ont été découverts.

Hubert Goutay, homme d’affaires, chef de la société Goodness SAS

Le magazine Jeune Afrique informe que des négociations discrètes ont été engagées entre la France, le Maroc et le Bénin autour du sort du français de 65 ans appelé Hubert Goutay. Ce dernier est un homme d’affaires, chef de la société Goodness SAS selon Jeune Afrique. Il intervient dans le négoce de matières premières. Rappelons que plusieurs personnes sont en prison dans le cadre de cette affaire de cocaïne.

Il s’agit notamment de Séraphin Yéto, directeur général de la société Sonimex poursuivi pour trafic de drogue et corruption et de l’ancien patron de l’Ocertid (la brigade des stupéfiants) , sur qui pèsent des accusations d’abus de pouvoir et de complicité de trafic de stupéfiants. Des cadres de Bolloré sont aussi en détention préventive dans cette affaire de trafic de cocaïne.