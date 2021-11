La puissance militaire croissante de la Chine et sa volonté de mettre fin à la prédominance américaine en Asie-Pacifique inquiète de jour en jour le Pentagone. Les responsables américains voient les problèmes s’accumuler rapidement sur plusieurs fronts, l’arsenal nucléaire en expansion de Pékin, ses avancées dans l’espace, les technologies informatiques et de missiles, et les menaces contre Taïwan.

Dans un rapport annuel du département américain de la Défense sur les capacités militaires de la Chine, publié ce mercredi, le Pentagone a indiqué la grande avancée de la Chine, plus vite que prévue, dans le développement de son arsenal nucléaire. « L’accélération de l’expansion nucléaire de la Chine pourrait lui permettre de disposer de 700 têtes nucléaires d’ici 2027 », indique le rapport. « Il est probable que Pékin cherche à se doter d’au moins 1000 têtes nucléaires d’ici 2030, ce qui est supérieur au rythme et au volume estimés en 2020 » précise le document.

Aller dans une direction différente

Le rapport du Pentagone de l’année dernière indiquait que la Chine disposait d’un stock nucléaire d’environ 200 ogives, et qu’il pourrait doubler au cours de la prochaine décennie. « Ils semblent avoir décidé d’aller dans une direction différente en termes d’expansion de leur force nucléaire en termes de taille », a déclaré un haut responsable anonyme de la défense américaine au Washington Post. « Alors qu’avant, j’aurais dit qu’ils augmentaient progressivement la taille, maintenant, ils semblent essayer de l’amener à un niveau différent », a-t-il ajouté.

Une triade nucléaire

Selon le département de la Défense, « la Chine a probablement déjà établi une triade nucléaire naissante », ce qui signifie qu’elle a la capacité de lancer des missiles nucléaires balistiques depuis la mer, la terre et les airs, selon le rapport. Le dernier exemple de vitesse surprenante de la Chine a été le test d’une arme hypersonique capable d’orbiter partiellement autour de la Terre avant de rentrer dans l’atmosphère et de glisser sur une trajectoire maniable vers sa cible. La conception du système d’arme est censée échapper aux défenses antimissiles américaines. Bien que Pékin ait insisté sur le fait qu’il testait un véhicule spatial réutilisable, pas un missile, le test semble avoir surpris les responsables américains.