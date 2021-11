Le constructeur britannique de moteurs d’avion Rolls Royce a annoncé avoir battu un record avec son avion électrique, le Spirit of Innovation. D’après un communiqué publié le 19 novembre dernier, Rolls-Royce a fait savoir que son appareil a atteint une vitesse de 623 km/h.

Rolls-Royce doit maintenant certifier son record

Il s’agit en effet d’une vitesse de pointe qui a été atteinte au cours de plusieurs essais, le 16 novembre 2021, au-dessus de la base aérienne de Boscombe Down, au sud du Royaume-Uni. Suite à ce record, Rolls-Royce doit maintenant le certifier. A ce niveau, la firme dit avoir transmis tous les documents nécessaires à la fédération aéronautique internationale. En outre, le constructeur ne s’arrête pas là puisqu’il indique avoir battu aussi d’autres records avec le Spirit Of Innovation. Ils sont en effet deux à savoir : le premier sur une distance de 3 kilomètres sur laquelle l’allure de 555,9 km/h a été maintenue. Le second sur une distance de 15 kilomètres sur laquelle une vitesse de 532,1 km/h a été atteinte. Les records antérieurs étaient respectivement de 213,04 km/h et 292,8 km/h.

Notons que la puissance énergétique embarquée par le Spirit of Innovation est importante. L’avion électrique de Rolls-Royce s’appuie sur un total de 6480 cellules énergétiques, capables de charger 7500 smartphones, d’après le constructeur. Par ailleurs, le Spirit of Innovation a pu atteindre une altitude élevée en peu de temps. Selon les chiffres de Rolls-Royce, l’appareil a atteint 3000 mètres en 3 minutes 30.