Depuis quelques semaines, Lionel Messi fait partie de l’effectif du club de la capitale française. La nouvelle du départ du Barça de l’argentin lorsqu’elle avait été officialisée avait secoué la planète foot et les avis sur le sujet des fans de ce sport étaient partagés. Ces dernières semaines, l’ex-star du FC Barcelone fait la une des médias internationaux. Depuis l’arrivée de l’argentin en Ligue, il n’a toujours pas marqué de but. Mais ça c’est un autre débat.

Ce lundi, c’est son départ du Barça qui est abordé sur de nombreux médias internationaux. Et c’est la Pulga qui se livre à travers une interview. L’argentin se confie et dit avoir fait ce qu’il faut pour rester dans son ex-club car c’est ce qu’il voulait. « Nous étions en mesure d’aider davantage le club. Mon désir et celui de ma famille était de rester à Barcelone. Personne ne m’a demandé de jouer gratuitement », confie l’argentin.

Lionel Messi dit avoir été blessé par les propos du patron de son ex-club. « Les mots du président m’ont blessé, je pense qu’il n’a pas besoin de dire ça, c’est comme mettre la balle dans l’autre camp et ne pas en assumer les conséquences, ni prendre en charge les choses. Cela fait réfléchir les gens ou génère un doute. Je crois que je ne le mérite pas », a affirmé la star argentine. Selon lui, il n’a jamais été question de jouer gratuitement pour le club. « La vérité est que, comme je l’ai expliqué en partant, j’ai fait de mon mieux pour rester, jamais à aucun moment où on m’a demandé de jouer gratuitement. On m’a demandé de réduire mon salaire de cinquante pour cent et je l’ai fait sans aucun problème », martèle Messi.

