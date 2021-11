La star internationale du rnb, Beyoncé, s’est un peu éloignée de la scène musicale ces derniers temps. Sa dernière apparition date de l’année dernière lorsqu’elle a prêté sa voix pour le film Black Is King, qu’elle a également réalisé. Cependant, elle revient avec un nouveau titre, intitulé Be Alive, pour un nouveau film.

Le nouveau titre de Beyoncé n’est pas encore officiellement sorti

Ce dernier est, King Richard, de l’acteur américain Will Smith et raconte l’histoire des célèbres sœurs joueuses de Tennis, Venus et Serena William. Plus précisément, il traite de l’ascension fulgurante de ces dernières du point de vue de leur père, Richard William. Par ailleurs, le nouveau titre de Beyoncé n’est pas encore officiellement sorti. Un extrait peut seulement être écouté dans la bande annonce du nouveau film. Il sera joué dans l’une des scènes finales du film, qui sortira en salle le 1er décembre 2021 en France.

Cinq années après Lemonade

Be-Alive a été écrit non seulement par l’interprète de Ego mais aussi par l’artiste de Roc Nation, Dixson. Pour rappel, cette sortie de l’épouse du rappeur milliardaire Jay-Z intervient cinq années après son album solo Lemonade. En août dernier, Queen B avait annoncé la sortie de son septième disque solo, sans pour autant donner plus de détails sur le titre. Dans une interview accordée au magazine américain Harper’s Bazaar, elle a confié avoir passé un an et demi en studio pour cela.