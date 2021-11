Le lundi 08 novembre 2021, le Directeur général de la Police Républicaine, SoumaÏla Yaya avait rendu public un communiqué pour mettre en garde les policiers «fouilleurs de téléphones portables» et la réaction du porte-parole de la police républicaine ne s’est pas faite attendre, Roger Tawès a dénoncé de telles pratiques sur Frissons Radio. Il a déclaré en ce moment que les «agents indélicats» seront recherchés et punis. Suite à des plaintes des usagers qui en ont été victime, des policiers «fouilleurs de téléphones portables» ont été arrêtés et ont écopé de 60 jours d’arrêt de rigueur.

Pour rappel, la semaine dernière, le porte-parole de la Police républicaine, Roger Tawès a déclaré sur Frissons Radio que «personne n’a ordonné une telle opération. Aucune structure de la police n’a été amenée à se mettre dans ses dédales et commencer par fouiller le téléphone portable des usagers. Cette trouvaille jette du discrédit sur tout ce qui est en train de se faire». Et il a poursuivi: «agents indélicats», «nous les recherchons déjà à notre niveau parce que ceux à qui ils ont déjà fait ça doivent se plaindre et qu’on sache où est-ce qu’ils l’ont fait, et qu’est-ce qu’ils ont trouvé dedans. On va les chercher, c’est la moindre des choses». Comme on le voit, la hiérarchie policière a tenu parole et a prouvé au peuple béninois qu’il y a des règles à ne pas enfreindre. Les agents de fonctionnaire de police sont tous donc prévenus.