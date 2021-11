Dans un communiqué publié sur sa page facebook, la Société béninoise d’énergie électrique (Sbee) informe qu’il a actuellement des perturbations sur son réseau électrique dans le département de l’Atlantique. C’est suite à « une panne technique survenue sur le réseau HTA de Pahou ». Ce qui a entraîné une interruption de la fourniture de l’énergie électrique dans les localités de Pahou, Cococodji et environs.

Elle dit tout mettre en œuvre pour le rétablissement de l’électricité

Dans le communiqué, la Sbee présente ses excuses à sa clientèle et assure qu’elle met tout en œuvre pour le rétablissement de l’énergie électrique dans ces localités, dans les meilleurs délais. D’autres perturbations sont annoncées entre 07 h et 9H ce samedi 20 novembre, sur le réseau électrique suite aux travaux de maintenance. Les zones concernées sont : le Boulevard de la Marina, la zone portuaire, la zone résidentielle de Ganhi et environs.

La société béninoise d’énergie électrique est sous contrat de gestion depuis quelques années. C’est la société canadienne Manitoba Hydro International qui la dirige. Récemment, elle a remplacé Jacques Paradis, jusque-là directeur général de la Sbee par le Directeur administratif et financier Francis Perani.