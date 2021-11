Au Bénin, des agents de police sont recherchés par la hiérarchie. Ils sont au nombre de trois selon les informations rapportées par le journal Le Potentiel. L’un était autorisé à s’absenter pendant 4 jours, mais il ne s’est plus présenté à son poste, passé ce délai. En effet, l’homme devait reprendre le service depuis le 18 novembre 2021. Tout comme lui, son collègue bénéficiait d’une autorisation d’absence. Il était en congé administratif. Seulement ce congé est fini depuis le vendredi 08 octobre 2021 et il ne s’est pas présenté à son poste .

Activement recherchés par les différentes unités de police

Le dernier n’avait aucune autorisation pour s’absenter. Il s’est tout simplement volatilisé dans la nature le 21 octobre dernier. Le 22 novembre, soit plus d’un mois après, le Directeur général de la police républicaine a lancé trois avis de recherche distincts contre ces agents de la police républicaine. Des messages radio sont envoyés à toutes les unités de police. Les policiers en question sont activement recherchés par les différentes unités sur le territoire national, et même dans les pays voisins.

2 policiers avaient déjà disparu

Pour rappel, le 17 novembre dernier, le DGPR avait déjà émis des avis de recherche contre 2 policiers. Le premier agent de police avait bénéficié d’un repos sanitaire de 72 heures et devrait reprendre le service depuis le 24 octobre 2021 mais il n’a pas rejoint son poste. Le second jouissait d’une autorisation d’absence au poste de 5 jours et devrait reprendre le travail le 17 octobre 2021.