Après la traque aux filles de joie, le préfet du Littoral, Alain Orounla a mis désormais le cap sur les marchands et autres qui se sont installés sur les artères vers le stade de l’amitié «Général Mathieu Kérékou.» Trois camions de 10 roues ont été déployés pour ramasser les objets saisis après la libération des artères lors de l’opération de déguerpissement qui a eu lieu ce vendredi 05 novembre 2021.

Le préfet de Littoral Alain Orounla est décidé à appliquer son programme pour la ville de Cotonou. Après la traque des filles de joie dans certains arrondissements et quartiers de Cotonou, le préfet Alain Orounla a déclenché ce vendredi 05 novembre 2021 une autre opération de déguerpissement vers le stade de l’amitié «Général Mathieu Kérékou.» Pour mener à bien cette opération, trois camions de 10 roues ont été déployés sur les lieux pour ramasser les objets saisis après la libération des artères. Des ustensiles de cuisine, des bouteilles de gaz, des fourneaux et autres choses ont été ramassés. Des tables et chaises ont été détruites. La police républicaine était là pour sécuriser l’opération.

Il faut signaler que les marchands qui ont vu leurs objets emportés par l’opération enclenchée par le préfet du Littoral Alain Orounla n’ont pas manqué d’exprimer leur déception. «Ils ont pris mon fourneau. On prépare la viande avec cela. Nous n’étions pas là. On était au marché et avant notre arrivée, ils ont déjà tout ramassé» a déclaré une victime de l’opération de déguerpissement. Un usager de son côté a exprimé sa désapprobation face à ce qu’il vient de voir. Il ne comprend pas pourquoi ils ont ramassé les ustensiles et autres objets des marchands. «Regardez comment le stade de stade de l’amitié est vide.» a-t-il fait savoir.