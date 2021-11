Triste nouvelle pour le monde artistique béninois. Janvier Dénangan Honfo est décédé dans l’après-midi de ce lundi 22 novembre dans sa maison à Aachen Ex la chapelle en Allemagne. C’est du moins ce qu’indique Frissons radio sur sa page facebook. La mort de l’illustre chanteur et percussionniste ne laisse pas de marbre le ministre de la culture Jean Michel Abimbola. Sur la même station radio, l’autorité a rendu hommage à l’artiste. A l’en croire, c’est un « talent » qui s’en est allé. « Un talent qui révèle le Bénin ».

Il figurait « évidemment en bonne place »

Jean Michel Abimbola a au nom du gouvernement et en son propre, présenté ses « vives et sincères condoléances » à la famille éplorée mais aussi « au monde artistique béninois » dont est issu l’illustre disparu. Le ministre de la culture a rappelé qu’une anthologie de la musique béninoise sur les 60 dernières années avait été éditée il y a quelques mois, et Janvier Dénangan figurait bien « évidemment en bonne place ». Son dernier Album « Zantantan » a tôt fait de conquérir les mélomanes béninois amoureux de la musique traditionnelle.

» Les mélomanes méritent des œuvres de grande qualité «

Il ne sortait pas des albums pour exister musicalement chaque année. L’homme aimait produire des œuvres de qualité. Il le disait d’ailleurs dans une interview accordée à votre média l’année dernière. « Vous savez mieux que moi, les mélomanes méritent des œuvres de grande qualité, ce qu’ils exigent de plus en plus chez les artistes. Donc, il fallait que j’approfondisse mes réflexions et que je laisse l’inspiration couler de source pour mieux servir le public béninois et tous ceux qui apprécient mes œuvres. Comme quoi, le souci de bien faire peut toujours faire retarder si c’est le cas de « Zantantan » déclarait le chanteur né à Porto-Novo en 1967.