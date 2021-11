Le Conseil de l’Ordre des Avocats du Bénin a, dans une note d’information 012/21 en date du 06 novembre 2021 et signée de son Secrétaire, Maitre Igor Cécil E. Sacramento, annoncé le boycott de «toutes les audiences, devant les juridictions sur l’ensemble du territoire national du lundi 08 novembre 2021 jusqu’au mercredi 10 novembre 2021 inclus.» Dans un communiqué en date du 09 novembre 2021, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et de la Législation, Sévérin Maxime Quenum a déclaré que «ce mot d’ordre de boycott, destiné à perturber le bon fonctionnement du service public de la justice, a été déclenché sans discussion préalable avec la Chancellerie sur les préoccupations qui le motivent».

Protéger l’intérêt des justiciables

Pour protéger l’intérêt des justiciables, le ministre Sévérin Maxime Quenum a affirmé qu’il a pris «les dispositions nécessaires en vue d’assurer le fonctionnement continu du service public de la justice.» Il a rassuré «l’opinion publique que respectueux des libertés individuelles, le Gouvernement reste déterminé à poursuivre la lutte contre la criminalité transnationale organisée conformément aux lois et règlements en vigueur.»

Il faut signaler que le mot de boycott a été déclenché parce que l’avocat Enosch Chadaré «a été interpellé par des individus ne portant aucun signe d’identification». Le bâtonnier a ajouté que Maitre Enoch Chadaré «avait décliné son identité» et qu’«il a été cependant brutalisé, violenté, son téléphone et son porte-carte contenant sa carte professionnelle arrachée et lui-même conduit manu militari au Commissariat de police d’Ekpè».

Il a précisé qu’il a fallu «la descente du Bâtonnier de l’Ordre des avocats, alerté par un usager du commissariat susvisé, de même que de plusieurs avocats informés et après de vives et longues protestations pour que le commissariat se décide finalement à libérer l’avocat aux environs de 23 heures 10 minutes.»