Le président de la Confédération africaine de handball (Cahb), Arèmou Mansourou est élu pour la première fois à la tête de ladite confédération en 2008. Il vient d’être réélu pour la 4ème fois le vendredi 05 novembre 2021. Le Président du Comité National Olympique et sportif du Bénin (Cnosb), Julien Minavoa a, dans un entretien sur Radio Bénin ce samedi 20 novembre 2021, parlé du secret de la longévité de Arèmou Mansourou à la tête de l’institution.

Pour le président du Cnosb, Julien Minavoa, «le secret, c’est qu’il faut vraiment reconnaitre à notre compatriote son intégrité, son amour du travail bien fait et son sens de la bonne gouvernance». Ces qualités, le président Julien Minavoa pense qu’il faut que les dirigeants puissent les avoir et que sa longévité a permis d’avoir certaines retombées pour le handball africain. «Il n’est pas élu pour le Bénin seulement. Il est élu pour toute l’Afrique. Donc s’il doit avoir des retombées, ça doit être des retombées pour toute l’Afrique. Ce qui est important, c’est la bonne santé du sport pour lequel vous êtes mis en place» a-t-il lâché. Pour lui, «Monsieur Arèmou Mansourou, depuis son avènement, a fait en sorte qu’aujourd’hui, c’est environ une cinquantaine de fédérations nationales que comptent la Confédération africaine». C’est pour cela déclare-t-il que «le handball africain est toujours présent dans les joutes internationales y compris même aux Jeux olympiques».

Il faut signaler que le Président du Cnosb, Julien Minavoa n’a pas manqué d’affirmer que «le fait que ce soit un Béninois qui soit à la tête de la Confédération, on n’a plus besoin d’expliquer que c’est le nom, c’est l’image du pays qui est en vue et partout on entendra parler de Arèmou Mansourou. Vous savez que très bien, on cherche toujours à savoir d’où il est venu. Il est de quel pays? Et ça aussi, nous devons le comprendre dans notre pays et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ce n’est pas gratuit».