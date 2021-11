Au Bénin, le gouvernement est préoccupé par l’accès des populations aux soins de santé. Il a mis en place le programme Assurance pour le Renforcement du Capital humain (ARCH) dont le volet assurance maladie est dans une phase pilote depuis peu. Il prend en compte une population de pauvres extrêmes. Pour bénéficier des prestations, l’assuré doit préalablement être immatriculé auprès d’un guichet de l’Agence Nationale de Protection Sociale , être à jour du paiement de ses cotisations et en possession d’une carte d’assuré biométrique délivrée par l’Agence Nationale de l’Identification des Personnes (ANIP).

L’assurance maladie portée par ce programme ARCH prend en charge 22 affections ainsi que des actes médicaux, les analyses biomédicales y afférentes, la fourniture des médicaments nécessaires à la prise en charge efficace de toutes les affections contenues dans le panier de soins, dont plusieurs pathologies, informe Me Jacques Migan dans une tribune publiée dans les médias. L’ancien bâtonnier trouve très intéressant le procédé mis en place par le programme ARCH pour prendre en compte les plus démunies.

C’est possible

Cependant, il pense que ce procédé peut être enrichi pour une assurance maladie universelle. « Considérant un échantillon de la population de 500.000 souscripteurs volontaires qui cotiseraient 100 francs par jour, on pourrait avoir en un mois, la somme d’un milliard cinq cent millions, en une année une cagnotte de 18.000 000 000 de Francs Cfa et 90. 000 000 000 en cinq ans. Avec une telle somme gérée avec rigueur, il serait possible de garantir une assurance maladie universelle à tous les souscripteurs sans craindre le risque d’un déficit à terme » croit savoir Me Jacques Migan.

Pour lui, son système ainsi exposé, présente l’avantage de garantir les prestations aux plus démunis sans engloutir des Fonds publics. Selon l’avocat, il serait même possible d’aller au-delà en ouvrant une branche micro-crédit et une branche formation et éducation gratuite.