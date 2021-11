Le parti Force Cauris pour un Bénin Emergent (FCBE) a connu ces dernières semaines plusieurs défections dans ses rangs. Ces départs n’ont visiblement pas affecté Paul Hounkpè, le Secrétaire exécutif national de cette formation politique. Dans un élément audio diffusé par la radio nationale, on l’entend dire que son parti est au meilleur de sa forme.

« FCBE se porte véritablement bien »

« Je l’affirme, je l’atteste, FCBE se porte véritablement bien. Nous sommes un ancien parti et ce n’est pas facile de détrôner un ancien parti comme FCBE » disait-il. Pour lui, contrairement à ce qu’on peut penser, les défections n’ont pas mis à mal le parti qui s’est plutôt engraissé. « Si nous prenons ces quelques-uns qui s’en vont, (et qu’on les compare) à ceux qui nous rejoignent, il n’y a nullement question de s’inquiéter » assure-t-il, parce que la FCBE a aussi enregistré des adhésions. Et si on en juge par leurs poids, « nous avons grossi, nous nous sommes engraissés et nous ne pouvons que nous réjouir » a déclaré le chef de file de l’opposition.

Au nombre des démissions enregistrées ces dernières semaines au sein du parti, il y a celle du maire de Copargo Ignace Ouorou et de ses conseillers communaux, de Clément Kouchadé, ex-coordonnateur de la 22ème circonscription électorale, de Laurent De Laure Faton et des conseillers de Nikki . Un peu plus tôt, c’est Théophile Yarou un cadre important du parti qui claquait la porte.