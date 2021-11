L’opération «Gbowlé» dénommée «Le Requin» lancée le mercredi 17novembre 2021 par le commissaire principal du commissariat central de la ville de Cotonou, Fiacre Béhanzin a commencé par porter ses fruits. Une opération diligentée par le commissaire principal et ses hommes ce jeudi 18 novembre 2021 à Zongo dans le 5ème arrondissement de Cotonou a permis d’abattre des malfrats, d’arrêter certains et de saisir beaucoup d’objets dans le domicile de ses hors la loi.

3 présumés malfrats tués, 21 personnes arrêtées, 16 motos, des pièces détachées d’engins, un poste téléviseur et d’autres objets ont été saisis par la police républicaine sur les lieux de l’opération. C’est donc un vaste réseau de vol et de recel qui a été démantelé par le commissaire principal du commissariat central de la ville de Cotonou, Fiacre Béhanzin et ses éléments. C’est donc le résultat des premières interventions de l’opération baptisée «Gbowlé» dite «le requin» lancée par la police en cette période de veille de fêtes. D’après Frissons, les trois (03) hors la loi auraient ouvert en premier le feu à la vue de la police. Les policiers ont riposté immédiatement. C’est ainsi dans les échanges de tirs que ces 3 malfrats de la bande ont été abattus. La réussite de cette opération a été une réussite à cause des renseignements fournis par la population aux forces de l’ordre. La collaboration entre la police républicaine et la population porte donc ses fruits.