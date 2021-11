Dans le département du Mono plus précisément dans la commune de Lokossa, un héritier a été interpellé par la police républicaine pour avoir menti au tribunal dans une affaire de succession. Il est arrêté pour «usage de faux en matière successorale» pour avoir fourni de fausses informations à la justice afin d’obtenir une ordonnance mais il n’a pas trompé la vigilance des agents du tribunal chargés de recueillir les renseignements. Il a été aussitôt pris la main dans le sac et gardé à vue.

