La ville de Cotonou accueille depuis ce lundi 15 novembre 2021 et jusqu’au vendredi 19 novembre 2021, un atelier de restitution sur les outils de la transition fiscale en Afrique de l’ouest. Cet atelier est une rencontre qui permettra aux participants venus de la sous-région d’harmoniser les règles fiscales de transition fiscale dans les pays de l’Afrique de l’ouest.

Pour se conformer aux exigences budgétaires de l’Union douanière et celles des futurs accords commerciaux en cours, l’Union Economique Monétaire et Ouest Africaine (Uemoa) a adopté en 2006 un programme de transition fiscale. La Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) lui a emboité le pas plus tard. C’est pour cela que, selon Radio Bénin, les travaux de Cotonou sont ouverts ce lundi 15 novembre 2021 et ont pour but d’harmoniser et d’élargir les assiettes fiscales en vue d’augmenter le niveau des recettes intérieures au sein des Etats de l’Afrique de l’Ouest vu les résultats obtenus. Pour Alban Bessan, Secrétaire général du ministère de l’Economie et des Finances, «le programme d’appui à la transition fiscale commence à engranger des résultats visibles dont l’identification de nouveaux indicateurs de la transition fiscale en Afrique de l’Ouest, l’élaboration d’un guide pratique TVA en Afrique de l’ Ouest» et «la formulation d’un guide méthodologique régionale d’évaluation des dépenses fiscales».

Il faut signaler que le Secrétaire général du ministère de l’Economie et des Finances n’a pas manqué de citer comme autres résultats visibles, «la réalisation des études impactes financées par le programme qui permettent aujourd’hui d’en évaluer la pertinence et d’orienter les décisions de politique fiscale, le développement d’une base des données fiscales et indicateur de gestion du programme d’appui à la transition fiscale de la gestion TVA et de l’évaluation des dépenses fiscales au profit des Etats membres bénéficiaires». Signalons que le Programme d’appui à la Transition fiscale est financé par l’Union Européenne.