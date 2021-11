C’est une nouvelle qui pourrait ternir davantage les relations déjà tendues entre les Etats-Unis et la Chine. En effet, des répliques des navires de guerre américains ont été aperçus dans la région du Xinjiang, à l’ouest de la Chine. D’après les images prises durant le mois d’octobre 2021, par la compagnie de satellite américaine Maxar Technologies, les engins militaires ont été vus plus précisément dans le désert de Taklamakan.

Un engin ressemblant à un destroyer

L’information a été confirmée par l’institut naval des Etats-Unis (USNI), qui avait fait un rapport sur la situation. Au nombre des engins concernés se trouvent un qui ressemble à destroyer et au moins un autre ayant la forme d’un porte-avion. Dans son rapport, l’USNI a fait savoir que « l’analyse de l’historique des images satellite montre que la structure en forme de porte-avions a été la première construite entre mars et avril 2019 ». L’institut a ensuite ajouté que cette dernière a subi plusieurs modifications. « Elle a subi de nombreuses reconstructions et été en partie démantelée en décembre 2019. Le site a repris vie fin septembre de cette année et la structure était substantiellement complète début octobre » a-t-il souligné.

La Chine travaille à renforcer son armement

Du côté de la Chine, les autorités semblent ne pas vouloir parler de la situation. Toujours ce lundi, le porte-parole de la diplomatie chinoise Wang Wenbin a indiqué qu’il n’est pas informé de la question. Notons que ces informations interviennent alors que la Chine travaille à renforcer son armement, selon les USA. Il s’agit en effet d’une inquiétude du Pentagone, qui avait publié un rapport, faisant part du fait que Pékin met au point des armes ayant la capacité de détruire les vaisseaux de guerre américains, s’il y avait conflit dans la région.