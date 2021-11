En perte de vitesse dans les sondages pour la présidentielle de 2022, l’homme qui n’a pas encore dit officiellement s’il sera candidat ou pas, Éric Zemmour, a encore soulevé une nouvelle polémique sur le coronavirus. Alors que toute l’Europe et la France principalement et en alerte face à une cinquième vague potentielle, le polémiste pense qu’on en fait de trop concernant la pandémie, et dit qu’il faut remettre les choses à leur juste place. « Depuis un an et demi, on a beaucoup joué avec la peur des gens, c’est très excessif, on en fait trop et on en fait trop depuis le début » a déclaré le polémiste, interrogé lundi sur franceinfo.

Il a alors appelé à « remettre cette épidémie à sa juste mesure », estimant que « tout le monde en fait trop ». Pour l’ancien journaliste, le pass sanitaire, « n’est pas un sujet prioritaire, c’est une habileté tactique d’Emmanuel Macron et de tous les médias », leur permettant de « changer de sujet » pour ne pas débattre de l’immigration qui selon lui, est un « sujet majeur ». Il a également déclaré qu’il introduirait le troisième vaccin de rappel, uniquement pour les personnes âgées de plus de 65 ans, et qu’il chercherait à se débarrasser du pass sanitaire dans le pays, qui empêche essentiellement les personnes non vaccinées d’entrer dans des lieux tels que bars, restaurants et musées.

Vacciné, guéri ou mort

Les remarques de Zemmour semblent contraster avec les récentes mesures prises par les gouvernements européens qui tentent de réintroduire des restrictions pour freiner la nouvelle vague de pandémie. La semaine dernière, le chancelier autrichien Alexander Schallenberg a annoncé un confinement de trois semaines dans le pays à partir de ce lundi, et a ajouté qu’à partir du 1er février 2022, les vaccinations contre le Covid-19 deviendront obligatoire pour les Autrichiens. « Vraisemblablement à la fin de l’hiver chacun sera vacciné, guéri ou mort » a déclaré le ministre allemand de la Santé ce lundi face à la propagation du variant Delta « très, très contagieux ».