Un policier et huit(08) autres présumés cybercriminels sont placés sous mandat de dépôt ce mercredi 03 novembre 2021 par le Procureur spécial près la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET) pour «escroquerie via internet» d’après Frissons Radio.

Ils étaient au total douze (12) présumés cybercriminels parmi lesquels un policier suspecté qui sera présenté ce mercredi 03 novembre 2021 au Procureur spécial près la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET), Mario Mètonou à Porto-Novo pour des faits liés à la cybercriminalité. Après leur audition par le Procureur spécial de la Criet, huit (08) présumés cybercriminels et le policier suspectés ne retournent plus chez eux. Ils ont été placés sous mandat de dépôt pour «escroquerie via internet.»

Il faut signaler que les neuf (09) présumés cybercriminels dont le policier en détention provisoire pour cybercriminalité ont été arrêtés par l’Office Central de Répression contre la cybercriminalité (OCRC).