L’international portugais Cristiano Ronaldo ne cesse de démontrer qu’il respire toujours la grande forme, malgré ses 36 ans. Au cours du match opposant son club de Manchester United à l’Atalanta Bergame, hier mardi 02 novembre 2021, qui s’est soldée par un match nul (2 – 2), l’ancien joueur de la Juventus FC a marqué les deux buts. Une performance saluée par l’entraineur Ole Gunnar Solskjaer.

« Il devient de plus en plus bon avec nous »

Dans une interview accordée après le match, il a comparé CR7 à la légende du Basketball, Michael Jordan. « Mais on a marqué un beau but et sur leurs deux buts, c’était vraiment très serré, ils étaient tout près d’être hors jeu. Cristiano Ronaldo ? C’est un leader et son rôle, c’est de marquer. Pour nous, il est comme Michael Jordan pour les Chicago Bulls. Ce sont ces champions qui font les grandes équipes. Il devient de plus en plus bon avec nous. Le soutien des fans ? Beaucoup de gens me soutiennent et c’est très important pour moi comme pour l’équipe. Ils savent que tout ce qu’on veut, c’est le bien de l’équipe, j’apprécie » a-t-il déclaré.

Pour rappel, le quintuple ballon d’or figure parmi les prétendants au ballon d’or 2021. Il y a quelques temps, c’était l’ancien joueur français Thierry Henry qui avait encensé CR7, en estimant qu’il est le meilleur attaquant de la Ligue des Champions.