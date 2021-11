La star internationale du football, Cristiano Ronaldo, ne cesse de surprendre malgré ses 36 ans. Le joueur continue de marquer des buts depuis qu’il a intégré le club de Manchester United. Lors de la dernière rencontre opposant son club à Atalanta, le 20 octobre 2021, le quintuple ballon d’or avait marqué un but à la 81e minute de jeu.

« Ces accomplissements parlent d’eux-mêmes »

Parmi les admirateurs de Cr7, se trouve le manager de Manchester City, Pep Guardiola, qui est impressionné par les performances du joueur portugais. Dans une interview accordée au média sportif, Sky Sports, le technicien a estimé que ce dernier « marquera des buts toute sa vie ». « Il aura 75 ans, peut-être à la retraite, mais il serait à son propre barbecue en train de jouer un match et il marquera des buts. Ce type de gars, comme Messi, comme lui, ce qu’ils ont fait au cours de la dernière décennie dans le football mondial en marquant des buts et des buts et en aidant leur équipe à gagner… Ces accomplissements parlent d’eux-mêmes » a-t-il ajouté.

Pep Guardiola est en outre revenu sur le retour de Cristiano Ronaldo en Premier League. Pour lui, c’est une bonne chose qu’il soit de retour. « United appartient à Cristiano et Cristiano appartient à United. C’est un bon assemblage. C’était le cas par le passé. Peut-être que ce sera dans le présent et le futur. Nous verrons. » a déclaré le manager de Manchester City.