Quelques jours après son passage devant la chambre disciplinaire du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine de l’Ordre des médecins, Didier Raoult a profité de son passage sur BFMTV pour critiquer le système sanitaire français. Il a notamment déploré l’état de certains hôpitaux de France et particulièrement à Marseille qui ne seraient pas comparables à des centres en Afrique. « Le pays est malade, fatigué, triste, désorganisé », a déclaré le professeur « Chloroquine ».

« J’ai vu des hôpitaux en Afrique en meilleur état que ça. », a poursuivi l’infectiologue pour évoquer l’état de l’hôpital de la Timone à Marseille. Sur le sujet relatif à son passage devant le tribunal de ses paires, Didier Raoult fait remarquer ce serait « le procès de la réussite ». Il s’est également réjoui de la performance de l’institut hospitalo-universitaire (IHU) de Marseille qui selon lui « a traité plus de malades » et a rédigé « plus de publications que les autres » instituts durant la période de crise sanitaire.

« Je ne risque pas la peine de mort »

Sur l’objet de sa convocation, le scientifique a tenu à faire remarquer qu’il n’y a pas eu d’essais. « Non il n’y a pas eu d’essais du tout, ce n’est pas vrai », martèle-t-il. Didier Raoult qui risque la radiation a essayé de relativiser la décision que pourrait rendre publique l’Ordre des médecins. Il ne semble pas vraiment être inquiet. « Je ne risque pas la peine de mort. », déclare-t-il.